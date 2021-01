FCA Bank e Leasys lanciano i “Digital days”

FCA Bank e Leasys inaugurano il nuovo anno all’insegna della mobilità, dei prestiti personali e della digitalizzazione, lanciando i “Digital days”, una nuova gamma di promozioni attive online da oggi fino al 31 gennaio e pensate per dare il giusto avvio al 2021. Oltre venti giornate digitali in cui saranno attive, sui siti di Leasys e FCA Bank, quattro speciali offerte disponibili per l’Italia e tutti i Paesi europei (declinate mercato per mercato) in cui operano FCA Bank e Leasys.

La prima offerta dei “Digital days” è quella di FCA Bank, che propone, in Italia, una promo dedicata ai prestiti personali, completamente digitali e gestibili attraverso l’innovativa modalità del remote financing, forte delle numerose richieste ricevute in tre mesi dal lancio. In particolare, le richieste di prestito personale pervenute dall’8 al 31 gennaio 2021 beneficeranno di un differimento della prima rata di sei mesi (180 giorni).

A questa si aggiunge la seconda promozione dedicata al noleggio a lungo termine. Leasys propone due offerte sui prodotti di punta del momento: Leasys Miles, la formula di noleggio a lungo termine pay per use pensata per chi percorre meno di 15mila chilometri all’anno e Noleggio Chiaro, la formula che permette di conoscere sin da subito il prezzo di riacquisto dell’auto in caso di vendita da parte di Leasys. Grazie all’iniziativa sarà possibile sottoscrivere un contratto di noleggio con la formula pay per use e ricevere in omaggio il doppio dei km (2.000 anziché 1.000). Per quanto riguarda Noleggio Chiaro, Leasys ha selezionato diversi modelli in pronta consegna che potranno essere noleggiati ad un canone scontato del 20%.

Si prosegue con la terza offerta, che riguarda Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia. Sarà possibile acquistare il voucher su Amazon relativo all’iscrizione al programma scontato del 20% rispetto al prezzo di listino. Con la quarta e ultima offerta entriamo nel mondo Clickar: tutti i privati che parteciperanno alle aste on line per aggiudicarsi un veicolo usato, riceveranno in omaggio ben 3 anni di garanzia sul veicolo.

