Leasys lancia in Europa il nuovo portale Web di Leasys Rent

Leasys, società controllata di FCA Bank, ha annunciato nelle scorse ore il nuovo portale Internet leasysrent.com. Questo nuovo servizio ha l’obiettivo di portare in tutta Europa i servizi di noleggio a breve e medio termine gestibili interamente online.

Attraverso il nuovo sito, attivo dalla giornata di ieri, gli utenti avranno la possibilità di prenotare i veicoli in Italia, Francia, Germania, Belgio, Austria, Spagna e Olanda. Entro il 2021, le prenotazioni online saranno estese anche ad altri mercati europei in cui Leasys è attualmente attiva, quali Danimarca, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

Leasys Rent: è attivo in alcuni paesi europei il nuovo servizio online

Oltre all’internazionalizzazione dei servizi offerti, leasysrent.com è stato implementato con una veste grafica e dei contenuti rinnovati, pensati per venire incontro alle esigenze dei clienti europei.

Ad esempio, è possibile sfruttare la mappa interattiva per avere informazioni specifiche su ogni città in cui il servizio è attivo oppure accedere alla sezione Special Offers che raccoglie le migliori offerte disponibili per ogni paese.

Leasys Rent ha una presenza attiva in Italia, Francia e Spagna e proprio qui i servizi di noleggio a breve e medio termine saranno erogati attraverso i Leasys Mobility Store, i punti fisici in cui accedere a tutti gli innovativi servizi di mobilità offerti dalla controllata di FCA Bank.

Negli altri paesi europei in cui Leasys Rent è attivo, sarà possibile sfruttare i servizi tramite la rete ufficiale dei concessionari di Fiat Chrysler Automobiles.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI