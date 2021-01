Stellantis sarebbe stata la sesta casa automobilistica più grande del mondo nel 2020 e non la quarta

Le scarse vendite in Europa e la debolezza in Cina hanno fatto sì che Stellantis sarebbe stato il sesto produttore di automobili al mondo nel 2020, invece del quarto più grande, se fosse già esistito.

L’affermazione di FCA e PSA secondo cui i loro sforzi combinati avrebbero portato alla nascita della quarta azienda automobilistica più grande al mondo si basava sulle vendite di veicoli del 2019, secondo Autonews Europe . Ciò significa che il modo in cui il mercato automobilistico si riprenderà quest’anno sarà fondamentale per lo status globale di Stellantis.

Per quanto riguarda l’aspetto del panorama globale se la fusione fosse avvenuta 12 mesi fa, beh, con le vendite combinate (PSA e FCA) in calo del 33% a 3,89 milioni di unità nei primi tre trimestri (rispetto allo stesso periodo del 2019 ), Stellantis avrebbe seguito tutte le seguenti società: Toyota (6,68 milioni di unità), VW Group (6,18 milioni di unità), Renault-Nissan (5,54 milioni di unità), GM (4,72 milioni di unità) e Hyundai-KIA (4,50 milioni di unità).

Alla fine, Stellantis sarebbe sceso dal numero 4 al numero 6 perché sia FCA che PSA hanno subito forti cali delle vendite in Europa durante i blocchi imposti dal governo. Poiché la maggior parte delle sue vendite sono in Europa, il volume di PSA è diminuito più di quello di FCA, con la casa automobilistica francese che non è stata in grado di beneficiare del rapido rimbalzo della Cina. FCA, d’altra parte, ha avuto ancora una buona performance negli Stati Uniti

Alla fine, anche se le classifiche globali non sono fondamentali per il successo dell’azienda, sia i dirigenti di FCA che quelli di PSA hanno riconosciuto che più grande è l’entità, maggiori sono le loro possibilità di competere con potenze come Toyota e Volkswagen.

