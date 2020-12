Ferrari 430 Scuderia affronta una Porsche 911 GT2 in una drag race

Sebbene abbiano oltre un decennio, la Ferrari 430 Scuderia e la Porsche 911 GT2 (di generazione 997) sono due vetture ancora molto potenti per gli standard odierni. Se vi state chiedendo quali siano le differenze fra questi due modelli, allora Jack Kello ha la risposta per voi in quanto ha riproposto una vecchia drag race per scoprire l’auto più veloce fra le due.

Il famoso pilota automobilistico giapponese Keiichi Tsuchiya ha scelto di guidare la 911 GT2 mentre l’altro pilota giapponese Seiji Ara, vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2004, ha optato per la 430 Scuderia dotata di un cambio manuale automatizzato e di un peso decisamente inferiore. Infatti, la supercar del cavallino rampante pesa 1250 kg mentre la sportiva tedesca 1440 kg.

Ferrari 430 Scuderia: la supercar V8 sfida una 911 GT2 di generazione 997

Tuttavia, la 911 GT2 è più potente sulla carta in quanto il suo motore a sei cilindri da 3.6 litri sviluppa 530 CV e 685 nm di coppia massima grazia a una coppia di turbocompressori a geometria variabile mentre il V8 da 4.3 litri della supercar di Maranello produce 510 CV e 470 km.

La Porsche è in vantaggio anche per quanto riguarda gli pneumatici in quanto sono da 325/30 rispetto ai 285/35 dell’altra vettura. A livello di sound, invece, la Ferrari 430 Scuderia è un piacere per le orecchie rispetto alla 911 GT2 ma quest’ultima è più rapida grazie a una coppia maggiore a regimi inferiori e una gamma di giri più ampia.

Il primo round dello scontro fra queste due vetture vede vincitrice la vettura del cavallino rampante. Al secondo tentativo, Keiichi riesce a portare avanti la sua Porsche, superando la supercar italiana. Alla fine è difficile scegliere il migliore fra questi due bolidi in quanto sono entrambi estremamente speciali e molto divertenti da guidare.

Tuttavia, la Ferrari 430 Scuderia ha qualcosa in più in quanto è stata presentata al Salone di Francoforte del 2007 nientemeno che da Michael Schumacher. Inoltre, abbiamo di fronte la prima vettura della casa automobilistica modenese ad avere un motore V8 montato in posizione centrale e senza cambio manuale.

