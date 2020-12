La pandemia rallenta la riapertura dello stabilimento Fiat Chrysler in Indiana

Fiat Chrysler ha ritardato la riapertura di una fabbrica dell’Indiana chiusa fino alla fine del 2021, accusando i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19. I funzionari dell’azienda avevano annunciato a marzo un piano da 400 milioni di dollari per convertire una fabbrica di trasmissioni Kokomo in modo che potesse iniziare la produzione di motori entro i primi tre mesi del 2021.

Fiat Chrysler ha ritardato la riapertura di una fabbrica dell’Indiana chiusa fino alla fine del 2021, a causa della pandemia di COVID-19

La riapertura è stata ritardata fino all’ultimo trimestre del 2021, in parte a causa della chiusura di otto settimane della società all’inizio di quest’anno, ha detto al Kokomo Tribune la portavoce di Fiat Chrysler Jodi Tinson.

Le vecchie apparecchiature sono state rimosse dalla fabbrica e le pareti interne e gli uffici demoliti come parte del progetto di conversione, ha detto Tinson. L’acciaio viene sollevato per aggiungere un’aggiunta di 30.000 piedi quadrati per fornire più spazio di produzione.

Fiat Chrysler ha detto che prevede di rendere la fabbrica a circa 40 miglia a nord di Indianapolis sito di produzione degli Stati Uniti per il Global Medium Engine Turbo 4 per Jeep Wrangler e Cherokee, che ora è costruito in Italia.

I funzionari hanno affermato che il progetto manterrà circa 1.000 posti di lavoro e ne aggiungerà quasi 200, portando la forza lavoro totale di Fiat Chrysler negli stabilimenti dell’area di Kokomo a oltre 8.000.

Brad Clark, vicepresidente e responsabile della produzione di motori e trasmissioni per FCA North America, ha dichiarato a marzo che lo stabilimento di Kokomo aveva effettuato quasi 4 milioni di trasmissioni dal 2003 al 2018, quando la società ha iniziato a chiudere la struttura. È rimasto inattivo per alcuni mesi prima che iniziasse il lavoro di conversione.

Ti potrebbe interessare: FCA: un dipendente dell’impianto di Kokomo risultato positivo al coronavirus

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI