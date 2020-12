A Torino 400 esemplari della Nuova 500 Elettrica per il car sharing di Leasys

Torino si conferma sempre di più centro nevralgico della rivoluzione green di FCA e probabilmente dell’intero Paese. Non è un caso che proprio Leasys abbia perfezionato solamente qualche giorno fa l’acquisizione delle colonnine di ricarica di BlueTorino. Non è un caso che partirà già da gennaio un car sharing dedicato che avrà a disposizione una flotta di 400 vetture: sarà la Nuova 500 Elettrica di casa Fiat la protagonista di questa rivoluzione.

Le vetture saranno gestite proprio da Leasys e saranno destinate al car sharing free floating con ricarica gratuita. La Nuova 500 Elettrica si potrà caricare sfruttando l’app di LeasysGO!. “Torino è la prima città in cui lanciamo il car sharing aperto al pubblico ma il nostro obiettivo è espandere il servizio di noleggio elettrico in diverse città europee: da Milano, Roma, Lione e Valencia. Questo solo per il primo anno di attività”, ha ammesso Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank e presidente di Leasys.

Meno di 20 euro al mese

La Nuova 500 Elettrica si potrà quindi prenotare sfruttando un voucher di iscrizione acquistabile su Amazon per poi essere convertito su LeasysGO!. In questo modo con una tariffa mensile dal costo inferiore a 20 euro si avranno a disposizione due ore di sharing al mese mentre superate queste ore si applicherà una tariffa pay per use per qualche centesimo di euro ad ogni minuto di utilizzo.

Il ragionamento dello stesso Giacomo Carelli che ne ha parlato col Corriere della Sera, è che “una vettura di proprietà rimane ferma per il 95% della sua vita. Con le tecnologie digitali abbiamo l’opportunità di gestire al meglio tempo e denaro”. Quindi entro fine 2020 Leasys potrà già disporre di 1.200 colonnine per la ricarica presso i Mobility Store del Paese.

Anche la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ha mostrato soddisfazione per il progetto di Leasys che sostituisce quello posto in essere fino ad ora da BlueTorino: “arriva LeasysGO!, il nuovo sharing free floating su 500 elettriche prodotte orgogliosamente a Torino da FCA. Con Fiat Chrysler Automobiles che sostituisce Blue Torino. Le attuali 430 colonnine di ricarica nel giro di un anno diventeranno 550, oltre a 560 parcheggi dedicati. Dopo il lancio a Torino, LeasysGO! arriverà in altre città italiane e europee. È un passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa”.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI