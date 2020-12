Ford e Fiat Chrysler tra i finalisti di NACTOY Vehicle of the Year

I finalisti per il 2021 North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year Awards sono stati annunciati giovedì, con Ford e Fiat Chrysler Automobiles che hanno ottenuto due contendenti ciascuno.

Il nuovissimo pick-up Ford F-150 è finalista al Truck of the Year, con il primo crossover completamente elettrico di Ford, il Mach-E, scelto come SUV finalista dell’anno. Jeep Gladiator Mojave e Hellcat-Ram 1500 TRX di Fiat Chrysler sono in lizza per il Truck of the Year. I prodotti General Motors sono stati esclusi.

Riflettendo le tendenze del settore, i produttori asiatici hanno dominato la categoria automobilistica, le case automobilistiche di Detroit hanno conquistato tutti e tre i finalisti di camion e i tre finalisti di SUV erano tutti veicoli a prezzo elevato in un momento in cui il prezzo medio di un nuovo veicolo sta spingendo $ 40.000.

L’F-150, perennemente il pick-up più venduto negli Stati Uniti, sarà il favorito per vincere il miglior camion con una riprogettazione completa del 2021 che include il primo modello ibrido del camion. I suoi concorrenti sono il pickup di medie dimensioni Jeep Gladiator Mojave capace di fuoristrada e il primo pickup da 700 cavalli, il feroce Ram 1500 TRX.

Ford è anche il primo classificato a vincere Utility of the Year con la sua Mustang Mach-E da combattimento Tesla Model Y. Il SUV elettrico da $ 44.000 è la prima volta che Ford ha ampliato Mustang in un sottomarchio che offre modelli oltre alle sue muscle car principali. L’elegante Genesis GV80 da $ 50.000 sarà uno stretto concorrente mentre il marchio di lusso di valore di Hyundai farà la sua prima incursione nei SUV. L’iconico Land Rover Defender da $ 47.000 è la Jeep Wrangler del set di lusso. Il primo Defender a colpire le coste degli Stati Uniti in 40 anni, recita nel film di prossima uscita di James Bond, “No Time to Die”.

