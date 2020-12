Tekion nominato fornitore di tecnologia integrata da FCA

I concessionari in franchising che vendono marchi FCA possono ora selezionare Automotive Retail Cloud di Tekion come fornitore di DMS. Automotive Retail Cloud (ARC) è la prima e più veloce piattaforma di vendita al dettaglio nativa del cloud che include tutte le funzionalità di un DMS. ARC modernizza il percorso di vendita al dettaglio automobilistico end-to-end, migliora l’esperienza del cliente e offre la massima efficienza ai rivenditori collegando consumatori, rivenditori e OEM meglio che mai attraverso la loro piattaforma all’avanguardia.

“Questa tecnologia offre ai concessionari una nuova opzione alla ricerca di strumenti innovativi per aiutare a vendere e riparare i veicoli nel mercato odierno e soddisfare le aspettative del consumatore moderno”, ha affermato Phil Langley, Head of Network Development, FCA-North America.

Alcuni concessionari FCA hanno già approfittato della conversione del loro fornitore DMS in Tekion durante la fase pilota del produttore. Walt Massey, presidente di Walt Massey Automotive Group , un gruppo di otto negozi con sede nel Missouri, si è iscritto a Tekion all’inizio del 2020.

“Avevo grandi speranze quando ho scelto Tekion come nostro partner DMS per il gruppo”, ha detto Massey. “Sono felice di annunciare che il prodotto e il team di supporto hanno superato di gran lunga le mie aspettative. Dall’implementazione e dalla formazione al supporto continuo e all’innovazione del prodotto, non sono mai stato così entusiasta del futuro della mia attività “.

I concessionari FCA che desiderano saperne di più sulla certificazione e l’integrazione DMS possono visitare https://tekion.com/fca .

La piattaforma ARC di Tekion è cresciuta rapidamente, facendo presa sui concessionari di tutti gli Stati Uniti da quando ha assunto i suoi primi dealer partner nel terzo trimestre del 2019. Nell’ottobre 2020, la società ha annunciato il suo round di raccolta fondi di serie C con Advent International, aumentando la valutazione dell’azienda a oltre $ 1 miliardo.

Ti potrebbe interessare: FCA: vendite in leggero calo in Europa a novembre, risultati record per Jeep

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI