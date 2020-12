Rca e sicurezza anti Covid nella stessa polizza, la novità di Sara assicurazioni

Copertura della propria auto e strumenti di prevenzione della salute con lo stesso pacchetto, questo ciò che propone Sara Assicurazioni. La nota compagnia di assicurazioni, collegata all’Aci, ha pensato ad un prodotto che lega due delle esigenze più importanti delle famiglie dal punto di vista assicurativo, cioè l’assicurazione obbligatoria per circolare con i propri veicoli e la sicurezza sanitaria, esigenza quest’ultima diventata importantissima per via del Covid.

La Società Assicuratrice Rischi Automobilistici, cioè la Sara, che opera nel campo assicurativo a 360 gradi nonostante il ruolo di compagnia di assicurazioni ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, ha pensato ad un pacchetto di garanzie chiamato “StaiBene AutoPiù”. Vediamo di approfondire bene di cosa si tratta e quale sarebbe la novità di questo nuovo prodotto.

StaiBene AutoPiù di Sara Assicurazioni, di cosa si tratta?

Il nuovo prodotto della Compagnia di Assicurazioni è pensato per collegare i servizi per la prevenzione e la tutela della salute dei clienti, alla copertura Rca, che gli stessi clienti comprano per poter circolare in auto e per essere coperti dal punto di vista assicurativo.

La novità che riguarda la parte legata alla prevenzione e alla tutela della salute del pacchetto proposto dalla Compagnia è un mix di iniziative. Si parte con il servizio video 24 ore su 24 con un pool di medici e si finisce con la copertura sulla responsabilità civile anche per veicoli non targati (l’esempio è il monopattino).

Soluzione quest’ultima che è strettamente collegata al Covid dal momento che l’utilizzo di questi nuovi mezzi di locomozione nasce dall’esigenza e dalla necessità di evitare gli assembramenti in bus, Tram e metro.

Dal punto di vista assicurativo vero e proprio, il pacchetto include la diaria da ricovero ospedaliero per Covid-19 cui si affianca una indennità forfettaria in caso di terapia intensiva. Una polizza e delle coperture al passo con i tempi, in linea con le nuove emergenze prodotte dalla terribile pandemia che stiamo vivendo di questi tempi.

A chi si rivolge il prodotto nello specifico

Il via a questo nuovo prodotto lo ha lanciato Sara Assicurazioni lo scorso 30 novembre. Infatti è a partire da quella data che gli interessati possono acquistare questo nuovo strumento di tutela a 360 gradi. Il prodotto è a termine e segue per così dire la fase emergenziale con lo stato di emergenza in Italia prorogato fino al 31 gennaio 2021. In pratica, dal 30 novembre al 31 gennaio 2021 i clienti di Sara che sono assicurati sull’auto, potranno implementare il pacchetto con questo nuovo strumento.

Il costo della novità non è nemmeno troppo elevato, dal momento che si tratta di 40 euro all’anno, da inserire nella polizza Rca. A titolo promozionale e di marketing, per i nuovi clienti, cioè per coloro che vogliono passare a Sara e provengono da altre Compagnie, o per i primi assicurati, fino al 31 dicembre l’opzione è acqusitabile al prezzo figurativo di un solo euro.

