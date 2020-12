FCA celebra la produzione del 5.000.000° motore Pentastar in Messico

10 anni dopo l’inizio della produzione, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) festeggia in Messico il 5.000.000º motore Pentastar V6 prodotto nello stabilimento Planta Motores Saltillo Sur. Questo traguardo è stato reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione degli oltre 1000 dipendenti che lavorano all’interno della fabbrica messicana.

Questi sono responsabili della produzione di un propulsore riconosciuto in tutto il mondo per qualità e tecnologia. I prodotti della famiglia FCA assemblati in Messico sono stati premiati da diversi specialisti dei settori auto e e ricambi auto e ciò dimostra il continuo impegno dell’azienda e dei suoi lavoratori ad essere sempre in prima linea.

FCA: il gruppo ha prodotto 5 milioni di motori Pentastar V6 nel suo impianto messicano

Il 5.000.000º propulsore era un Pentastar V6 da 3.6 litri modello JL BSG esportato nello stabilimento di Toledo (nell’Ohio) e trova posto sotto il cofano di una Jeep Wrangler Rubicon 2021.

Attualmente, il pluripremiato Pentastar viene utilizzato su diversi veicoli del gruppo automobilistico italo-americano: Jeep Wrangler, Cherokee e Gladiator, Dodge Durango, Chrysler Pacifica e Ram 1500. Questo powertrain è stato riconosciuto per ben sette volte dal prestigioso sito WardsAuto che lo ha incluso nella sua lista dei 10 migliori motori al mondo.

Carlos Rivera, vicepresidente produzione di FCA Messico, ha dichiarato: “Cinque milioni di motori sono facili da dire ma dietro a questo risultato c’è un grande impegno da parte di tutti coloro che lavorano nello stabilimento. Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questa cifra in dieci anni. Raggiungere questo numero in questi tempi è motivo di soddisfazione per tutti noi che facciamo parte della famiglia FCA Messico“.

Lo stabilimento di Saltillo è stato inaugurato nel 2010 mentre nel novembre 2016 ha ricevuto lo status Silver dalla World Class Manufacturing (WCM), diventando il primo impianto in Messico ad aver ricevuto questo titolo. Lo status riconosce l’impegno a lungo termine della forza lavoro per apportare modifiche significative che assicurino il futuro della struttura. Attualmente, la fabbrica di FCA si occupa di assemblare i motori Pentastar da 3.6 litri nelle versioni WK, RUSS, RU, PHEV, DT BSG, JL, JL ATX e JL BSG.

