Ecco l’auto elettrica da città che FCA e PSA potrebbero produrre

La fusione tra FCA e PSA che formerà il gruppo Stellantis porterà alla creazione del quarto produttore automobilistico mondiale più grande al mondo per volume e dovrebbe generare una pletora di nuovi modelli che condividono le parti. Poiché i costi di sviluppo e produzione di veicoli elettrici continuano a diminuire, è possibile che Stellantis cercherà di produrre un veicolo elettrico di segmento A a prezzi accessibili, ed è esattamente ciò che descrivono questi rendering del designer Dejan Hristov.

Sul web si immaginano una futura city car elettrica che i marchi di FCA e PSA potrebbero condividere

In generale, la piccola city car progettata da Hristov ha una forma sinuosa con sbalzi anteriori e posteriori corti e una linea del tetto curva. La vettura viene immaginata in versioni a marchio Peugeot, Citroen, Opel, DS e Fiat. La parte anteriore della variante Peugeot, raffigurata in oro, include la griglia caratteristica della casa automobilistica francese, i fari affilati e una griglia secondaria a forma di U.

Nonostante sia basata sulla stessa piattaforma e condivida la maggior parte dei pannelli della carrozzeria, la versione Fiat ha un aspetto molto diverso grazie ai fari in stile 500 e alla griglia unica e ai cerchi su misura, mentre quella di Opel si distingue per i suoi fari a LED a forma di C. Ovviamente si tratta di render non ufficiali che nulla hanno a che fare con FCA.

