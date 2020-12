FCA ha annunciato oggi il lancio di Flua! in Brasile

Il gruppo FCA ha annunciato oggi in Brasile il lancio di Flua!, Il nuovo servizio di autonoleggio dell’azienda italo americana. Il modello è simile a quelli annunciati da altre società, come Volkswagen. Tutte le operazioni necessarie al noleggio delle auto saranno svolti digitalmente, dalla stipula alla firma del contratto. L’utente disporrà di un’applicazione in cui sarà possibile richiedere assistenza 24 ore su 24 e altri servizi.

Il programma pilota del nuovo servizio di autonoleggio Flua! inizierà il 15 gennaio e durerà sei mesi. La prima fase si svolgerà in 32 concessionarie dei marchi Fiat e Jeep, 28 delle quali nelle città di San Paolo, Campinas, Vinhedo, Ribeirão Preto, Valinhos e Sorocaba e le restanti quattro a Curitiba.

Ecco quali sono le auto che potranno essere noleggiati in Brasile dagli utenti di Flua!

Saranno offerti dieci modelli: Fiat Argo, Strada, Toro, Ducato, Fiorino, Doblo, Cronos, Grand Siena, Jeep Renegade e Compass. Maggiori dettagli su questo nuovo servizio che FCA offrirà in Brasile saranno offerti nei prossimi giorni.

