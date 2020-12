FCA Bank e Leasys lanciano “4D Christmas”

FCA Bank e Leasys scelgono di venire incontro alle esigenze dei consumatori e lanciano “4D Christmas”, una nuova serie di offerte speciali online, attive dal 9 dicembre al 6 gennaio 2021: quattro promozioni per le quattro società del Gruppo – FCA Bank, Leasys, Leasys Rent e Clickar – pensate anche per fornire qualche spunto originale per una sorpresa sotto l’albero. Soprattutto, per questo Natale le offerte saranno attive, declinate mercato per mercato, in tutti i Paesi europei in cui operano FCA Bank e Leasys, in un’ottica di internazionalizzazione dell’offerta e di cura del cliente.

FCA Bank propone una nuova promo dedicata ai prestiti personali, completamente digitali e gestibili attraverso l’innovativa modalità del remote financing, forte delle numerose richieste ricevute in due mesi dal lancio. In particolare, le richieste di prestito personale pervenute dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 beneficeranno di un differimento della prima rata di sei mesi (180 giorni).

Si prosegue con le offerte dedicate alla mobilità di Leasys, in particolare a Leasys Miles, formula di noleggio a lungo termine pay per use, e a TakeAway, servizio di noleggio a lungo termine con consegna della vettura entro 15 giorni: per entrambi i prodotti è previsto uno sconto fino al 30% sul canone di noleggio di vetture selezionate in pronta consegna.

Con la terza offerta, targata Leasys Rent, saranno scontati del 20% rispetto ai prezzi di listino i voucher acquistabili su Amazon per le numerose varianti di Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia: dalla nuova formula Electric con la Nuova 500 a Giulia&Stelvio, da City Plus a Metropolis, passando per Jeep Adventure, Jeep Hybrid Plug-In, City Hybrid e Pro.

A queste tre offerte si aggiunge la prima promo speciale di Natale di Clickar, il portale dedicato alla compravendita dei veicoli usati o di fine noleggio, che ha da poco lanciato la prima piattaforma in Italia per le aste online per privati. Con la nuova offerta, dedicata proprio ai privati, per tutte le auto acquistate all’asta fino al 6 gennaio, il passaggio di proprietà sarà offerto da Leasys.

