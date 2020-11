FCA Bank rinnova le promozioni per la Cyber Monday Week

FCA Bank ha deciso di ampliare la sua gamma di promozioni speciali in vista dell’attesa Cyber Monday Week, con cui culminerà la settimana di offerte. La divisione del gruppo automobilistico italo-americano propone delle offerte all’insegna delle soluzione digitali, attive dal 28 novembre al 4 dicembre, dedicate al remote financing e alle formule di mobilità di Leasys.

Il remote financing è un’innovativa modalità con cui la banca di FCA dà la possibilità di accedere a un prestito personale completamente digitale fino a un massimo di 26.000 euro, restando comodamente a casa e gestendo il tutto da remoto.

FCA Bank: rinnovate le promozioni anche per la settimana del Cyber Monday

I prestiti personali di FCA Bank ora possono essere richiesti anche dai clienti Leasys e dai possessori di una vettura del gruppo FCA direttamente online tramite il sito Web ufficiale o dall’area riservata My FCA Bank. Il remote financing di FCA Bank ha riscosso subito un grande successo con migliaia di richieste ricevute in soli due mesi circa dal lancio.

Nella settimana del Cyber Monday, la banca ha deciso di lanciare una speciale promozione riguardante i prestiti personali, ossia l’azzeramento delle spese di istruttoria del valore di 150 euro. Sempre fino al 4 dicembre 2020, proseguiranno le offerte sulla mobilità proposte durante la settimana del Black Friday e fino al 30 novembre quelle su CarCloud.

È previsto uno sconto del 30% sui voucher acquistabili su Amazon per le varie formule di abbonamento a CarCloud: Electric, City Plus, Metropolis e così via. Sempre per la Cyber Monday Week è stata anche rinnovata la promozione dedicata a Leasys Miles disponibile per Fiat Panda, Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Stelvio.

L’offerta permette di usufruire gratuitamente di 1000 km addizionali (per un totale di 2000 km). Prolungata anche la promozione su Leasys Take Away con il 20% di sconto sull’offerta base di Fiat 500, 500L Lounge, 500X e Tipo.

