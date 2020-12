Corsi autoscuola a distanza col Dpcm. Infatti, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 è diventato legge. Tutto in Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 301. Vale fino al 15 gennaio 2021. Ovviamente, il cuore della questione sono gli spostamenti e le attività, specie nelle festività di Natale e di Capodanno.

Corsi autoscuola a distanza col Dpcm: sì a tutto

Per la patente B dell’auto, e per tutti i tipi di patenti e attestati, se è necessario seguire corsi, la formazione a distanza è ammessa. Ognuno in un posto, in un luogo, in massima sicurezza, col distanziamento sociale ed evitando di uscire di casa.

Puoi e devi sostenere l’esame finale, compreso quello pratico. Salvo eccezioni se c’è aggravamento delle condizioni epidemiologiche. Quindi, oggi, la prova teorica (quiz) e pratica si fanno ovunque. Se le infezioni aumentassero, si farebbe marcia indietro.

Quando tutto sarà finito, la didattica a distanza di questo tipo finirà. Ma è una novità importante per l’auto. Intanto, le patenti di guida che non possono essere rinnovate alle loro naturali scadenze, restano valide fino al 30 aprile 2021.

Didattica a distanza con appositi provvedimenti amministrativi

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche.

Idem i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione.

Sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida.

