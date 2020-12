Ecco i colori che ispireranno i designer di FCA

Gli esperti di Ppg hanno selezionato una nuova palette di colori destinata al mondo dell’automotive, nello specifico si tratta della proposta che ogni due anni viene posta in essere durante il Color Show destinato a FCA. Si tracciano in questo modo le nuove tendenze in termini di cromie per il settore dell’auto.

Chiaramente l’edizione 2020 del Color Show di Ppg si è svolta completamente online. Le restrizioni imposte dal dilagare della pandemia da COVID-19 hanno permesso anche di accelerare i programmi relativi alla digitalizzazione del colore che Ppg ha messo appunto grazie a un set di strumenti utili a mettere in pratica l’aspetto visivo del colore in modo da renderizzarlo a schermo. In questo modo si è potuto condividere tutto col cliente in maniera decisamente interessante. Ma pare sia solo l’inizio di un processo di rinnovamento digitale.

Una palette di 80 colori

A firmare la palette di colori ci ha pensato Daniela Nicolelli che ha realizzato un set di 80 colorazioni differenti suddivise in cinque macro tendenze:

So Conscious: petrolio, rame e bronzo con finiture metalliche o ceramiche

So Bold: interpreta toni derivanti dai colori primari con massima saturazione

So Beautiful: colori dai toni inusuali e diversificati, cangianti, dal blu saturo al verde fluo

So Ethical: colori caldi, decisi e tonali, con saturazione media, ispirati a terra e radici, densi e luminosi come i marroni, terracotta, ocra e verde verso con finiture metallizzate

So Normal: la normalità dei colori classici declinati con una nuova allure

Dalle cinque macro tendenze proposte emergono 30 colori di base che permettono di realizzare il nuovo progetto cromatico denominato ExtraOrdinary che ispirerà i designer del Gruppo FCA. Il set di colori proposto a FCA da Ppg è dominato dalle tonalità calde delle tendenze attuali in termini cromatici, con proposte di colore energiche e la presenza di grigi ricchi di nuance con la luminosità che rappresenta la vera chiave di lettura della proposta.

