All’interno di Green Pea di Torino è stato presentato l’e-Village di FCA

Come avevamo anticipato qui, all’interno del nuovo Green Pea (il primo Green Retail Park al mondo) di Torino presentato oggi, è stato inaugurato il bellissimo spazio e-Village di casa FCA peraltro a pochi passi dal Lingotto. Lo spazio, presentato da Oliver Francois (Presidente di Fiat e Chief Marketing Officer di FCA), promuove proprio la nuova visione sostenibile del Gruppo italo americano. L’area del complesso Green Pea occupata dall’e-Village insiste su una superfice di oltre 1.300 metri quadrati: qui hanno trovato posto anche le vetture elettriche ed elettrificate di FCA.

Soddisfazione da parte di Oliver Francois

C’è soddisfazione nelle parole di Olivier Francois, presente alla cerimonia di inaugurazione. Il presidente di Fiat ha infatti ammesso che “Green Pea è il luogo perfetto per i gioielli green di FCA. Perché è un luogo innovativo, dove noi potremo raccontare il nuovo volto della mobilità. Non solo con delle macchine, ma anche con il cuore, l’anima, i sensi. Questo spazio lo abbiamo voluto semplice e frugale, perché semplicità e frugalità vanno di pari passo con sostenibilità. ‘Less is more’ è la regola numero uno in materia di sostenibilità. Ma la regola numero due è il pensiero laterale. Dunque questa non sarà solo la casa della tecnologia, sarà la casa delle soluzioni dall’acquisto, al noleggio, allo sharing, ai nuovi servizi, ai sistemi di ricarica, alle nuove app”.

L’e-Village trova posto al piano terra del Green Pea che invece si sviluppa su cinque piani multi esperienziali, tutti rivolti ad una coscienza ecosostenibile. Green Pea vuole infatti essere protagonista di un cambiamento di mentalità su ogni aspetto della quotidianità, a cominciare dalla casa, dai trasporti ma anche dall’abbigliamento e dal tempo libero senza dimenticare la possibilità di introdurre un cambiamento nel rapporto che abbiamo con l’energia. Alla base del progetto c’è la regola del Reuse, Recycle, Reduce.

Un luogo dove trovare l’anima elettrificata di FCA

L’area dell’e-Village ha permesso a FCA e Mopar di introdurre in un ambiente specifico i veicoli elettrificati e una serie completa di prodotti e accessori ecosostenibili. Non mancano quindi i veicoli mild hybrid già a listino di Fiat e Lancia oltre alle varianti ibride plug-in di Jeep in accordo con la Nuova 500 Elettrica (principale attrazione dello spazio) e l’E-Ducato. All’e-Village ha trovato posto anche la Fiat Centoventi, un concept rivoluzionario che dovremmo vedere molto presto sulle nostre strade. Per mostrare la tecnologia ibrida c’è anche una Renegade PHEV sezionata longitudinalmente e anche il concept Alfa Romeo Tonale che non arriverà prima di fine 2021 anche nella variante plug-in.

L’e-Village fa capo al Mirafiori Motor Village di Torino e presenta anche uno spazio riservato ai prodotti del merchandising dei brand di casa FCA, oltre ad una sala conferenze. L’attenzione per l’ambiente in casa FCA è decisamente importante e si punta sempre più ad una mobilità essenzialmente sostenibile, non è un caso che in Fiat hanno già annunciato che entro il 2021 il 60% dei modelli sarà elettrificato. FCA ha già posto in essere un interessante sistema attento all’ambiente ma molto competitivo dal punto di vista economico che coinvolge partner, prodotti e servizi trasversali su mercati differenti in modo da semplificare le cose ai clienti che scelgono le nuove vetture elettrificate del Gruppo.

