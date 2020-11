Nuove Citroën C4 ed e-C4 assicurano un ottimo comfort a bordo

Citroën riesce a definire ogni volta nuovi parametri di comfort a bordo delle sue vetture. Nel corso dei suoi 100 anni di storia, la casa automobilistica francese ha sempre riservato grande attenzione al tema del comfort, elemento basilare nella progettazione dei veicoli per offrire un’esperienza a bordo inedita e orientata al benessere.

Fin dall’inizio, il marchio di PSA ha introdotto delle soluzioni tecnologiche innovative e nuove funzionalità per rendere l’abitacolo di tutti sui modelli confortevole, dalle sospensioni ai sedili, dall’ergonomia dei comandi all’architettura interna, fino ai materiali utilizzati nell’abitacolo.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: le due vetture garantiscono il massimo comfort a bordo grazie a diverse soluzioni

Molti di questi elementi hanno contribuito a costruire la reputazione di Citroën in materia di benessere a bordo. Tutto ciò ha portato alla creazione del programma Citroën Advanced Comfort. Si tratta di una strategia ispirata dai clienti che sta alla base della progettazione dei modelli attuali per offrire un comfort globale a 360° e che oggi identifica un nuovo approccio più moderno e funzionale.

Le nuove Citroën C4 ed e-C4 completamente elettrica portano questo innovativo concetto ad una sublimazione dell’idea iniziale. Nel caso delle nuove vetture, si parte dalle sospensioni Citroën con smorzatori idraulici progressivi (Progressive Hydraulic Cushions), capaci di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale. Ciò è stato reso possibile anche dai 20 brevetti depositati e lo sviluppo di queste tecnologiche sospensioni.

Le nuove C4 ed e-C4 dispongono di due smorzatori idraulici accanto ai tradizionali ammortizzatori: uno per l’estensione e l’altro per la compressione, in grado di migliorare l’assorbimento degli urti, garantire fluidità di marcia ed evitare i bruschi arresti di fine corsa. L’esperienza del comfort viene ulteriormente enfatizzata dai sedili Advanced Comfort presenti a bordo delle due vetture. Parliamo di sedili ampi e avvolgenti che garantiscono comfort, benessere e sostegno.

I sedili offrono la regolazione lombare e in altezza

Grazie a una schiuma poliuretanica ad alta densità, questi sedili assicurano il massimo comfort posturale e dinamico. Inoltre, è disponibile come optional la regolazione lombare e in altezza e le regolazioni elettriche dei sedili anteriori, oltre ad ampi e comodi braccioli laterali e centrali nei posti anteriori e posteriori. Su richiesta, i sedili anteriori possono essere riscaldabili e con la funzione massaggio integrata.

Sulle nuove Citroën C4 ed e-C4 troviamo poi l’isolamento acustico che consente di ridurre al minimo i rumori di rotolamento e i fruscii aerodinamici. Non manca un impianto audio Arkamys che consente di ascoltare i brani preferiti.

Un ulteriore elemento appartenente al programma Citroën Advanced Comfort è la possibilità di scegliere il motore preferito in base alle esigenze personali: endotermico di nuova generazione sia a benzina che diesel oppure 100% elettrico. La sensazione di comfort a bordo viene ulteriormente amplificata dalla nuova Citroën e-C4 a zero emissioni che aggiunge silenziosità di funzionamento e fluidità di movimento.

