Multa Rc auto: come pagare un quarto. Dritta valida per chi è vittima di una frode assicurativa. Ossia per chi compra una Rca temporanea a 50 euro per due settimane, pensando sia valida, e invece casca nella trappola dei portali fasulli.

Multa Rc auto: solo il 25%

Chi circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 849 euro. Più sequestro auto, più cinque punti-patente sottratti. Per due volte in due anni senza Rca (recidivo), multa di 1.689 euro e la sospensione della patente da uno a due mesi. Ma c’è una via d’uscita per gli innocenti caduti in trappola.

La sanzione amministrativa è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine. La sanzione amministrativa è ancora ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Si arriva a un quarto, ossia la metà della metà.

Verbale per mancanza di Rca: i documenti

In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo. Previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Per il risarcimento Rca, non c’è scampo

Ma se una persona senza Rca causa un sinistro non ha scampo con l’assicurazione: paga tutti i danni di tasca propria, e subito. Un’esistenza mandata in rovina per colpa di criminali che vendono Rca false online. Occhio: verificate le polizze sul sito Ivass, l’authority di vigilanza sul settore.

