Importi multe giù nel 2021: nessun regalo. Non c’è nessun gentile omaggio dei Comuni e dei gestori delle strade. Lo dice il Codice della Strada: la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni. Di quanto? In misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Importi multe giù nel 2021: rincari continui

Dal 1993, senza che fosse necessario fare altre leggi, ci sono stati solo rincari a getto continuo per gli automobilisti. Una batosta eterna. Per la gioia di chi incassa. Nel 2017, uno degli ultimi dati aggiornati, i Comuni volavano su un miliardo e settecento milioni di euro annui. Fra autovelox e divieti sosta. E altro.

Entro il 1° dicembre di ogni biennio, il governo fissa (seguendo i criteri appena detti) i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Ora, l’Istat ha appena detto, relativamente al mese di ottobre 2020, che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,4% su base annua. Su base biennale l’indice FOI ha attualmente un calo dello 0,4%. Morale, chissà, forse gli importi delle multe scendono dello 0,4%. Addirittura.

Verbali, quante legnate di aumenti negli anni

Segnaliamo solo alcune batoste.

Col decreto di dicembre 1996, +17,5% (riferito al quadriennio 1992-1996) da gennaio 1997.

Poi.1998 +21,2%

E 2000 +4,8%.

Quindi 2002 +5%

Nel 2008 +5%

E nel 2012 +5,4%.

Tre strade per chi viene multato: che fare

Rammentiamo che, se prendi una multa, hai 4 possibilità.

Pagare entro 5 giorni col 30% di sconto. Pagare dal giorno numero 6 entro 60 giorni la multa intera. Fare ricorso al Giudice di Pace pagando 43 euro di tassa. Opporti al Prefetto, ma se perdi paghi il doppio. Un sistema perfetto per qualcuno che fa le multe.

