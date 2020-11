Ferrari Purosangue: ecco cosa ne pensa Chris Harris | Video

I SUV sono senza dubbio i veicoli attualmente più apprezzati dagli automobilisti di tutto il mondo. Ora è possibile trovare un veicolo del genere in qualsiasi dimensione e segmento, dai modelli entry-level fino ai super SUV ultra lussuosi.

Presto anche Ferrari si unirà al gruppo con il lancio del Ferrari Purosangue previsto per il prossimo anno. Sono molte le persone che non vedono l’ora di mettere le mani su questo veicolo.

Ferrari Purosangue: Chris Harris di Top Gear parla del primo SUV di Maranello

In una recente intervista fatta da Top Gear, Chris Harris – presentatore televisivo di Top Gear – non ho usato mezzi termini circa il suo disprezzo verso i SUV e, a quanto pare, anche sulle persone che li acquistano.

Riferendosi specificamente al prossimo Purosange, Harris ha dichiarato che sicuramente ogni persona ricca ne vorrà uno e in giro ce ne sono molte. L’attacco fatto dal noto presentatore non è esclusivamente diretto al Ferrari Purosange in quanto parla anche del Rolls-Royce Cullinan e del Bentley Bentayga.

Se i criteri per la costruzione di veicoli si basassero esclusivamente sulla necessità, allora il Purosangue a quattro posti ha molto più senso di una hyper car biposto con tantissimi cavalli che non potrebbe mai essere utilizzata pienamente su una strada pubblica.

Chris Harris, però, difende in parte il primo SUV del cavallino rampante per il fatto che Enzo Ferrari considerava le auto di produzione stradali come una necessità per finanziare gli sforzi di Ferrari nel mondo delle corse. Perciò, offrire un SUV Ferrari in un momento in cui questi veicoli sono molto richiesti ha perfettamente senso dal punto di vista finanziario. Più entrate significa più investimenti sul lato delle corse.

Harris continua ammettendo che, nonostante la sua antipatia verso i SUV, in realtà ne possiede uno. Nella clip di Top Gear rivela di avere un Mercedes Classe G che utilizza per trainare e, in questo ruolo, afferma di essere un veicolo molto capace. In ogni caso, per ascoltare l’intera intervista fatta da Top Gear a Chris Harris, vi basta cliccare sul tasto Play del video presentedopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI