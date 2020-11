Le nuove regole del sorpasso in città: evitare guai

Le nuove regole del sorpasso in città: come evitare guai di natura penale (per le responsabilità dei sinistri) e assicurativa (per il mancato risarcimento dei propri danni). Si tratta di strade urbane ciclabili: strade a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h. Definite da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi. Sarà il Comune a individuare se istituire il nuovo tipo di strada con apposita ordinanza.

Le nuove regole del sorpasso in città: per bici e monopattini elettrici

Le novità della legge 120/2020 sono su misura per bici e monopattini elettrici. Almeno in apparenza. Ma potrebbero rivelarsi un boomerang proprio contro gli utenti deboli che si vorrebbero tutelare.

Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele. Obiettivo: assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza.

Perché? In considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.

Superare bici e monopattino: come

Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli. Riducendo particolarmente la velocità. Affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano.

Le regole del sorpasso: quali sono

Vale però la pena ricordare e basi del Codice della Strada. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio. E che nessuno davanti abbia segnalato di voler compiere analoga manovra. Inoltre, che non ci siano altri sorpassi in atto. Infine, che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso.

