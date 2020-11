Patenti e revisioni scadute: si scherza col fuoco. Il Governo ferma gli esami per la patente: 500 a settimana paralizzati nelle zone rosse. Così, chi guidava col Foglio rosa, continua a farlo. Fogli rosa validi sino a 7 mesi dopo la fine dell’allarme pandemia. Proroghe a più non posso per patenti e revisioni auto: si guida con patente scaduta e con revisione scaduta per via del coronavirus.

Patenti e revisioni scadute: che pericolo

Si è sempre detto, giustamente, che l’esame per il rinnovo per la patente e per la revisione periodica obbligatoria biennale (poi quadriennale) sia importante. Vero. Tutto straordinariamente in difesa della sicurezza stradale: se hai diritto, se hai i requisiti psico-fisici, se la macchina è in condizioni adatte, allora circoli. Se no stai a casa. Se ti beccano che viaggi con patente o revisione scaduta, sono multe e rivalse Rc auto: l’assicurazione rimborsa i danni e poi ottiene il denaro dal colpevole.

Adesso invece tutto è stato d’improvviso dimenticato. Per il Covid. Un esercito di mine vaganti. Non abbiamo solo chi ha la revisione scaduta da un mese. C’è pure chi ha la revisione scaduta da 5 anni: in regola se circola. Massima cautela poi con le persone di una certa età che devono rifare la patente e che invece sono in auto a guidare: ci sentono bene? Ci vedono bene? Hanno i riflessi in regola?

Una ragionevole via di mezzo per patenti e revisioni

Sarebbe stata opportuna una ragionevole via di mezzo. In regola solo le auto con revisione scaduta da poco. In regola solo chi è under 70 anni con la patente. Così invece è una sorta di tabula rasa senza senso. Un’arma micidiale a favore dei sinistri gravi e mortali, e contro la sicurezza stradale. Non stupiamoci al prossimo incidente di un individuo con patente scaduta e revisione scaduta da tanto tempo. No alla diabolica illusione che il Grande Fratello, con telecamere e autovelox e ZTL ovunque, possa risolvere il problema.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI