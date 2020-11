FCA: i lavoratori di Sterling Heights temono che il COVID-19 si diffonda di nuovo

L’allarmante aumento dei casi di COVID-19 nel Michigan potrebbe diffondersi all’interno degli stabilimenti di assemblaggio di automobili. I lavoratori all’interno dello stabilimento di assemblaggio di Fiat Chrysler Sterling Heights sono preoccupati per l’aggravarsi dell’epidemia e temono per la loro incolumità all’interno della fabbrica. Alcuni di questi lavoratori minacciano di nuovo uno sciopero.

I lavoratori di FCA a Sterling Heights condividono le loro preoccupazioni su un gruppo Facebook chiuso. Dopo lo stop alla produzione imposto dal governatore Gretchen Whitmer nella scorsa primavera, i protocolli di sicurezza delle Big 3 FCA, GM e Ford includono controlli della temperatura prima di essere ammessi in un impianto. Ma i lavoratori dicono che le loro preoccupazioni vanno oltre e dicono che l’UAW non si sta muovendo a dovere.

A proposito di questi timori, FCA ha rilasciato un comunicato: “In Fiat Chrysler, abbiamo un programma completo e multistrato di misure per la salute e la sicurezza. Sappiamo che i protocolli e i processi che sono stati implementati nei nostri stabilimenti impediscono la diffusione del virus quando i dipendenti sono al lavoro. Se i dipendenti sono risultati positivi, continuiamo ad essere aggressivi nel seguire le linee guida consigliate per la ricerca dei contatti, il che ha indicato che gli eventi che stiamo vivendo provengono dall’esposizione al di fuori degli stabilimenti. Continuiamo a incoraggiare i nostri dipendenti a seguire le stesse misure di salute e sicurezza ogni volta che sono in giro per proteggere l’ambiente sicuro che abbiamo creato all’interno dei nostri stabilimenti “.

