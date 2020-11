FCA Bank finalizza l’acquisizione di Drivalia Car Rental in Spagna

La controllata di FCA Bank, Leasys conferma le sue ambizioni di operare come pioniere della mobilità a 360 gradi in Europa e raggiunge un nuovo e importante traguardo con l’acquisizione di Drivalia Car Rental in Spagna. I due gruppi hanno finalizzato un accordo per la cessione del 100% delle quote di Drivalia Car Rental a Leasys.

Fiat Chrysler Automobiles in questa maniera raggiunge un’ulteriore pietra miliare nella creazione di un vero “ecosistema” di prodotti e servizi verso una nuova esperienza del cliente e ambiente di mobilità. Drivalia Car Rental è una delle società di noleggio e mobilità a breve termine più dinamiche in Spagna. Leasys, filiale di FCA Bank con operazioni in 8 paesi europei, sta espandendo le sue attività per includere nuovi servizi di mobilità e noleggio auto a breve termine e raggiungere una flotta totale di 400.000 veicoli, con oltre 1.200 Leasys Mobility Store nel continente entro il 2021.

Attiva in Spagna dal 2017, Leasys Spain (Gruppo FCA Bank) ha beneficiato di un’esperienza ventennale nel noleggio a lungo termine maturata attraverso FCA Dealer Services Spain, la sua società predecessore. Questo debutto è stato segnato dal lancio del BE FREE completamente digitalizzato, l’innovativa soluzione di noleggio a lungo termine che ha stravolto la mobilità per i clienti privati, attraverso la creazione di un’offerta completa a prezzi competitivi, senza depositi e soprattutto senza penali per le risoluzioni anticipate . Sotto la guida del Country Manager Raúl García, Leasys Spagna è cresciuto di un ulteriore 10% lo scorso anno.

“La firma di questo accordo continua a rafforzare il nostro ruolo di leader della mobilità a 360 gradi in Spagna e in Europa” ha commentato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank SpA e Presidente di Leasys SpA “Drivalia Car Rental offre l’eccellenza nel noleggio a breve termine e ci consentirà, attraverso Leasys, a svolgere un ruolo ancora più importante come player globale e integrato nella nuova arena della mobilità – indirizzata soprattutto ai veicoli ibridi ed elettrici, grazie alla rinnovata gamma automotive di FCA – ampliando la flotta e i servizi innovativi per la nostra base di clienti”.

