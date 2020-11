FCA Bank: 850 milioni di euro di prestito obbligazionario collocato

Attraverso la sua filiale irlandese, FCA Bank ha collocato nelle scorse ore un prestito obbligazionario da ben 850 milioni di euro con scadenza a novembre 2023 e cedola a tasso fisso pari allo 0,125%.

Tale emissione rappresenta il miglior risultato, in termini di cedola, nella storia della joint-venture tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole Consumer Finance sul mercato Eurobond. Inoltre, è stata caratterizzata da un libro ordini di altissima qualità con oltre 5 miliardi di euro da 277 investitori.

FCA Bank: il nuovo prestito obbligazionario ha scadenza a novembre 2023

Si tratta della terza operazione fatta soltanto quest’anno dopo l’ultima emissione obbligazionaria avvenuta a settembre 2020 (quindi a soli due mesi di distanza). Inoltre, tale operazione ha l’obiettivo di anticipare il piano di rifinanziamento 2021 e rafforza ulteriormente la posizione finanziaria di FCA, confermando la fiducia degli investitori in FCA Bank.

Il tasso fisso dello 0,125% rappresenta il minimo storico registrato sul mercato obbligazionario dalla joint-venture creata dal gruppo guidato da Mike Manley e dall’istituto di credito francese. Come detto poco fa, la terza emissione di questo 2020 segue quella fatta a settembre in cui è stato collocato un bond al 2023 da 800 milioni di euro con una cedola allo 0,5% e un libro ordini di 3,2 miliardi provenienti da 180 investitori.

La prima emissione del 2020, invece, è stata fatta a gennaio con un prestito da 850 milioni di euro, cedola dello 0,25%, un libro ordini superiore ai 3 miliardi e con oltre 200 investitori.

FCA Bank ha deciso di effettuare l’ultima operazione per rafforzare ulteriormente la sua posizione finanziaria (in vista anche dei vari investimenti in nuovi servizi di mobilità e per la continua espansione delle attività di finanziamento o leasing in Europa) e per anticipare il piano di rifinanziamento per il 2021, sfruttando le condizioni favorevoli del mercato obbligazionario europeo.

Queste manovre testimoniano l’ottimo operato di FCA Bank che attualmente è presente in 17 paesi europei e in Marocco e con un portafoglio crediti di 25,6 miliardi di euro registrati al 30 giugno 2020.

