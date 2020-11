FCA premia Harman come Fornitore dell’Anno 2020

Harman International è stata nominata Supplier of the Year 2020 da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nella categoria Innovation Supplier of the Year durante i North America Annual Supplier Conference and Awards 2020 tenutosi virtualmente il 23 ottobre.

I premi FCA Supplier of the Year premiano le aziende che hanno dimostrato impegno nei confronti del gruppo automobilistico italo-americano, fornendo prodotti e servizi innovativi e di qualità.

FCA: Harman è stata premiata dal gruppo con il riconoscimento Supplier of the Year 2020

Mike Peters, presidente della divisione Automotive di Harman, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati premiati come uno dei principali fornitori di FCA e riconosciuti per il nostro design innovativo usato sulla piattaforma Uconnect 5. Siamo grati di lavorare a fianco dell’intero team di Fiat Chrysler Automobiles. Questa partnership offrirà ai clienti nuovi livelli di esperienze di infotainment connesse ed emozionanti, senza interruzioni e sicure all’interno dei loro veicoli e non vediamo l’ora di scoprire i vantaggi degli acquirenti di auto quando i primi veicoli del 2021 raggiungeranno le concessionarie“.

Durante il programma, FCA ha riconosciuto 31 partner fornitori in un totale di 19 categorie. Martin Horneck, Head of Purchasing and Supply Chain Management di FCA Nord America, ha commentato dicendo: “I cambiamenti che abbiamo apportato nel 2019 hanno creato una solida base per la serie di lanci di prodotti di FCA e oggi abbiamo messo in luce quei fornitori che hanno portato il loro lavoro a un livello successivo. Questi rappresentano il ‘meglio del meglio’ nel nostro settore e continueranno a svolgere un ruolo importante nel nostro successo“.

Nella categoria Innovation, FCA ha valutato un’ampia varietà di partner strategici, scegliendo infine Harman per la sua dimostrata eccellenza nella progettazione di sistemi avanzati. Il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 sarà integrato in diversi veicoli dei vari brand del gruppo.

Il sistema Uconnect 5 garantirà che ogni veicolo dotato di infotainment abbia gli ultimi strumenti di sicurezza e le ultime funzionalità grazie agli aggiornamenti OTA. Il sistema di infotainment sarà supportato da HARMAN Ignite Marketplace, un grande network di applicazioni e servizi basati su cloud disponibili sulla piattaforma HARMAN Ignite Cloud. I conducenti avranno il massimo accesso alla personalizzazione grazie a connettività, gestione dei dispositivi e altro ancora.

