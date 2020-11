Altro Dpcm Covid, altre normative. Occorre stare attentissimi: se vai a piedi e sgarri, paghi una multa di 400 euro; se vai in macchina e non rispetti i cavilli, versi 533 euro. Una maggiorazione perché fai spostamenti più lunghi. In auto con conviventi nessun problema. In auto con passeggeri non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea. D’altronde, anche col Dpcm precedente era così. Solo che non c’erano le Regioni colorate, fra l’altro.

In auto con passeggeri non conviventi? Le regole

Se guidatore e passeggero (o passeggeri) non sono conviventi, è necessaria la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura. E di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Viaggiare in macchina col Dpcm: non conta il colore della Regione

La regola è la stessa per tutte e tre le zone: rossa o altro. Che ci sia il lockdown regionale più duro o no, niente cambia per la norma del guidatore e dei passeggeri

Vediamo poi una situazione rara. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina: in questo caso è ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Mascherina e occhiali, massima attenzione all’appannamento

Va detto che, indossando mascherina e occhiali contemporaneamente, potrebbero esserci problemi. Specie se il dispositivi protettivo non è messo alla perfezione, spesso c’è l’appannamento delle lenti degli occhiali. Sia da vista sia da Sole. L’ideale è mettere le lentine a contatto, così da evitare la “nebbia” sugli occhiali. In caso di incidente, non ci si può giustificare dicendo che si vedeva poco e male causa mascherina. Per chi non indossa la mascherina al fine di evitare l’appannamento, multa comunque di 533 euro: sono scuse che non valgono.

