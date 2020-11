Alpine Electronics of America premiata da FCA come fornitore dell’anno

Alpine Electronics of America, Inc., una società del gruppo Alpine, è stata nominata fornitore dell’anno FCA nella categoria Innovazione durante il Supplier of the yar del Nord America 2020 tenutosi il 23 ottobre 2020. I premi FCA Supplier of the Year premiano le aziende che hanno dimostrato un impegno eccezionale nei confronti di FCA, fornendo prodotti e servizi innovativi e di qualità.

“È con grande onore e apprezzamento che accettiamo questo premio per l’innovazione”, ha affermato Cameron Hosner, Direttore esecutivo di Alps Alpine North America. “Restiamo impegnati nella continua ricerca di soluzioni uniche e convincenti che forniscano il massimo valore ai nostri partner e non vediamo l’ora di continuare la collaborazione con FCA”.

Durante il programma, FCA ha riconosciuto 31 partner fornitori in un totale di 19 categorie. Oltre a Fornitore di innovazione dell’anno, Alpine è stata anche finalista per Fornitore di componenti elettrici e di base dell’anno.

“I cambiamenti trasformativi che abbiamo apportato nel 2019 hanno costruito una solida base per l’ondata di lanci di prodotti provenienti da FCA e oggi abbiamo messo in luce quei fornitori che hanno portato il loro lavoro a un livello superiore”, ha affermato Martin Horneck, Head of Purchasing and Supply Chain Management , FCA – Nord America. “Questi sono il ‘meglio del meglio’ nel nostro settore e continueranno a svolgere un ruolo di primo piano nel nostro successo collettivo”.

I destinatari del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni della scheda di valutazione dei fornitori 2019 di ciascuna società – un sistema di valutazione che valuta le prestazioni dei fornitori in termini di qualità, consegna, costi e garanzia – e il contributo della leadership senior di FCA. I vincitori per le categorie innovazione, sostenibilità e diversità sono stati presentati dai fornitori e controllati dalla dirigenza senior di FCA.

Questa è la terza volta che Alpine Electronics of America, Inc. riceve il premio come Fornitore dell’anno da FCA. Questo premio fa seguito alla vittoria del 2019 del fornitore elettrico dell’anno.

