Le azioni di Fiat Chrysler stanno salendo: ecco perchè

Le azioni di Fiat Chrysler Automobiles a Wall Strett vengono scambiate a $ 13,52 e la raccomandazione media per il titolo è Strong Buy, mentre l’attuale obiettivo di prezzo degli analisti è di $ 16,10. Ricordiamo che il massimo dell’azienda nell’ultimo anno è stato di $ 16,25 e il minimo è di $ 6,00. Nelle ultime 52 settimane, FCAU è in ribasso del -14,86% mentre l’S & P 500 è in rialzo del 14,05%. Il catalizzatore di questo interessante swing è stato il recente rapporto sugli utili dell’azienda.

Nell’ultimo trimestre, Fiat Chrysler ha registrato un utile di 4,79 miliardi di dollari. Il gruppo italo americano ha visto aumentare i ricavi a 30,18 miliardi di dollari. Inoltre, FCAU ha un flusso di cassa gratuito di $ 3,84 miliardi a partire dal 09-2020. L’EBITDA della società è stato di 3,85 miliardi di dollari.

Ovviamente, dobbiamo guardare oltre i dati finanziari e chiederci quanto questi numeri rappresentino il potere di guadagno sostenibile dell’azienda. Fiat Chrysler ha registrato un aumento del volume dopo gli ultimi dati trimestrali e gli investitori stanno dando il loro sostegno alla proposta di valore.

Inoltre, il volume di 10 giorni è pari a 2,99 milioni e nelle prossime settimane è possibile una crescita maggiore. Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un patrimonio di 121,87 miliardi di dollari alla fine dell’ultimo trimestre.

Nel complesso, Fiat Chrysler ha messo insieme dati solidi. Alla sua attuale valutazione, FCAU rappresenta un interessante caso di rischio / rendimento. La società sta aumentando la sua credibilità in questo settore e questo potrebbe portare a ulteriori miglioramenti.

