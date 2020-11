FCA è stato nominato Co-op/Internship Employer of the Year 2019 in Canada

Il braccio destro canadese di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore di essere stato premiato Co-op/Internship Employer of the Year 2019 dal dipartimento Co-op, Career and Employment Services dall’Università di Windsor. FCA Canada rappresenta un datore di lavoro leader, impegnato attivamente nello sviluppo di una forza lavoro forte e qualificata con un occhio al futuro.

Ogni anno diversi studenti, provenienti da vari background ingegneristici, vengono collocati all’interno dell’Automotive Research and Development Centre (ARDC) della compagnia e dello stabilimento di Windsor, nell’Ontario. Da quando la partnership fra FCA Canada e l’Università di Windsor è iniziata nel 1996, ci sono stati più di 540 collocamenti soltanto nel reparto ARDC.

FCA: il gruppo automobilistico italo-americano conquista un importante premio in Canada

Jacqueline Oliva, Head of Human Resources di FCA Canada, ha detto: “FCA Canada ha una lunga storia di collaborazione con l’Università di Windsor e siamo grati per questo premio che riconosce le preziose opportunità che offriamo agli studenti, nonché i numerosi contributi che forniscono a FCA”.

Oliva ha proseguito dicendo: “Questi tirocini hanno un impatto duraturo sugli studenti, migliorando le loro competenze accademiche con una preziosa esperienza pratica che pone solide basi mentre si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. Spesso lavorano a progetti e incarichi che hanno un impatto diretto nello sviluppo e nella produzione di veicoli di FCA, che è un’esperienza molto importante per uno studente”.

Judy Bornais, Executive Director of the Office of Experiential Learning dell’Università di Windsor, invece ha dichiarato: “FCA Canada e l’Università di Windsor hanno una partnership di lunga data in molti aspetti dell’istruzione e dello sviluppo della carriera. Siamo entusiasti di poter presentare questo premio e riconoscere le eccezionali esperienze lavorative fornite ai nostri studenti durante tutto l’anno”.

Bornais ha continuato dicendo: “Insieme, le nostre collaborazioni arricchiscono le nostre comunità e offrono agli studenti l’opportunità di crescere e svilupparsi nei leader di domani. Queste opportunità di apprendimento integrato nel lavoro non solo avvantaggiano gli studenti, ma forniscono anche a FCA una pipeline di eccezionali talenti UWindsor. È davvero una partnership vincente. Congratulazioni per essere stato vincitore del premio Co-op/Internship Employer of the Year”.

Lo scorso anno, FCA Canada ha impiegato 30 studenti in tirocini all’interno dell’ARCD di Windsor. Gli studenti hanno ricoperto diversi incarichi su progetti all’interno di discipline ingegneristiche come la sostenibilità elettrica, meccanica e ambientale. Nello stabilimento di Windsor, infine, 18 studenti di ingegneria hanno partecipato a tirocini nel dipartimento di qualità della produzione di veicoli.

