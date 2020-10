FCA: grossa donazione per aiutare gli studenti a Toledo

Partners In Education è un’organizzazione che aiuta migliaia di bambini nella comunità dell’Ohio attraverso attività come tutoraggio di alfabetizzazione e laboratori, nonché programmi di preparazione al college e alla carriera. Le donazioni e le sovvenzioni sono ciò che rende tutto ciò possibile. Il braccio caritatevole di Fiat Chrysler, la Fondazione FCA, sostiene l’organizzazione da un paio d’anni e la fondazione ha appena assegnato loro una sovvenzione di $ 60.000.

Quei soldi consentiranno all’organizzazione di espandere un programma di tutoraggio così come la programmazione di college e carriera dalle Toledo Public Schools alle Washington Local Schools. La sovvenzione della Fondazione FCA viene utilizzata anche per aiutare a coprire il costo delle apparecchiature necessarie per far funzionare virtualmente i programmi durante la pandemia.

La donazione significa che la portata dei programmi sarà raddoppiata. Michelle Klinger è il direttore esecutivo di Partners In Education. “Quando la Fondazione FCA ha iniziato con noi, siamo stati in grado di raggiungere circa 1.000 studenti. Quest’anno siamo in grado di aggiungerne altri 1.500 per un totale di 2.500 studenti che saranno aiutati da quei soldi “, dice Klinger.

