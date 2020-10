FCA: Marcio Lima Leite ora è anche responsabile della privacy dei dati

Marcio Lima Leite, Legal & Tax Director e General Counsel di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in America Latina, ha deciso di ampliare la sua attività lavorativa ricoprendo anche l’area legale, assumendo con effetto immediato la nuova posizione di Data Privacy Officer.

Questo ruolo prevede la responsabilità di guidare i programmi e le iniziative della società a favore della privacy e della protezione dei dati, in linea con i nuovi requisiti imposti dalla legge brasiliana.

FCA: il gruppo punta su Marcio Lima Leite per la protezione dei dati del suo pubblico

Antonio Filosa, presidente di FCA America Latina, ha detto: “Marcio è un leader riconosciuto nell’intero ambiente legale e fiscale brasiliano per conoscenze tecniche, esperienza, contatti e prestazioni multifunzionali. Il lavoro che lui e il suo team hanno svolto per adattare FCA ai requisiti della nuova legge generale sulla protezione dei dati è stato eccezionale, quindi l’ampliamento dei suoi compiti all’area della privacy dei dati avviene naturalmente e in modo giusto“.

La nuova posizione, sotto la responsabilità di Lima, conferma l’impegno del gruppo automobilistico italo-americano di proteggere e garantire la privacy dei dati a tutto il suo pubblico, dai 26.000 dipendenti in America Latina al vasto portfolio clienti.

In merito a ciò, Marcio Lima Leite ha detto: “La sinergia dei nuovi requisiti introdotti dalla Legge generale sulla protezione dei dati con il lavoro che già svolgiamo nei settori Legale ed Etica e Conformità è totale. La nostra matrice di relazioni è molto ampia e complessa e richiede grande attenzione con l’immensa quantità di dati a cui abbiamo accesso. La sfida che affronto come responsabile della privacy dei dati è molto grande ma estremamente gratificante poiché si tratta di un’area altamente strategica e in rapida espansione in tutto il mondo“.

Il nuovo responsabile della privacy dei dati è un avvocato e commercialista con una specializzazione in gestione strategica presso UFMG e un master in diritto commerciale e si trova in FCA dal 2000.

