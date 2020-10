Fiat Chrysler: ecco cosa ha detto Ralph Gilles

Interessanti dichiarazioni di Ralph Gilles responsabile del design delle auto del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Nel corso di una lunga intervista concessa alla stampa americana, il dirigente di FCA ha dichiarato che più che un designer si sente come un antropologo. Gilles infatti dice che il suo lavoro consiste nel cercare di capire la cultura e le tendenze nella società. Quando viaggia, cammina per chilometri al mattino, osserva solo come le persone usano le loro auto. Sebbene l’espansione della tecnologia nelle auto è una costante in tutto il mondo, i gusti estetici cambiano a seconda che si parli di America, Europa o Cina.

Gilles svela che ancora ci sono tante differenze nei gusti dei consumatori a seconda del continente

Gilles ha anche detto che i cinesi sono tra tutti i più attenti alla tecnologia, mentre in Europa sta crescendo la voglia di auto elettrica e dunque le cose nei prossimi anni potrebbero cambiare molto dalle nostre parti anche da un punto di vista estetico visto che ovviamente anche la tecnologia incide sul design di un’auto. Per quanto riguarda invece la questione diversità nel settore, Gilles ha dichiarato che Fiat Chrysler sta facendo molto per garantire al suo interno che la diversità sia tutelata. Il dirigente ha detto che FCA sta reclutando più persone di colore di quante ne abbiamo mai avute. Dunque finalmente si sta vedendo un mix molto diversificato di giovani talenti. L’obiettivo è che l’azienda rifletta la società.

