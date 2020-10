FCA celebra i migliori partner tra i fornitori in 19 categorie

FCA ha premiato oggi 31 partner fornitori in 19 categorie durante il programma virtuale di premi e conferenze annuali del Nord America 2020. I premi Fornitore dell’anno premiano le aziende che hanno dimostrato un impegno eccezionale nei confronti di FCA, fornendo prodotti e servizi innovativi e di alta qualità. “I cambiamenti trasformativi che abbiamo apportato nel 2019 hanno creato una solida base per l’ondata di lanci di prodotti provenienti da Fiat Chrysler e oggi abbiamo messo in luce quei fornitori che hanno portato il loro lavoro a un livello superiore”, ha affermato Martin Horneck, Head of Purchasing and Supply Chain Management , FCA – Nord America. “Questi sono il” meglio del meglio “nel nostro settore e continueranno a svolgere un ruolo di primo piano nel nostro successo collettivo”.

FCA ha premiato 13 aziende nella categoria Innovazione per il loro ruolo nello sviluppo del nuovissimo Uconnect 5. Attraverso la collaborazione e l’innovazione, il team di fornitori ha contribuito a rendere la piattaforma il sistema Uconnect più avanzato di sempre. Fiat Chrysler ha anche ampliato il suo riconoscimento per le società di logistica della catena di fornitura aggiungendo tre categorie: logistica dei veicoli finiti, servizi logistici e logistica dei componenti e dei materiali.

I fornitori dell’anno 2020 per il Nord America di FCA sono:

Fornitore di carrozzerie dell’anno – Toyoda Gosei North America Corp.

Fornitore di beni strumentali dell’anno – Soluzioni PA

Fornitore di telai dell’anno – Prime Wheel

Fornitore di diversità dell’anno – Adient LLC

Fornitore di materiale elettrico dell’anno – Veoneer US Inc.

Fornitore di sistemi motore dell’anno – Denso

Fornitore di logistica per veicoli finiti dell’anno – Ferrovia BNSF

Principi fondamentali fornitore dell’anno – Metalsa

Fornitore di innovazione dell’anno: AlpsAlpine, Amazon Alexa, Continental, Google, Harman, Hyundai Mobis, Marelli, Mitsubishi Electric Corporation, Nippon Seiki North America, Panasonic Automotive, SiriusXM, TomTom, VOXX Automotive

Fornitore di interni dell’anno – Mayco International

Fornitori di servizi logistici – Penske Logistics

Fornitore dell’anno Mopar – Produzione MRC

Logistica di parti e materiali – Autotrasporti EHS

Fornitore di propulsori dell’anno – Tecnologia Guangdong Hongtu

Fornitore di materie prime dell’anno – Worthington Industries

Fornitore di servizi dell’anno – Marketsource Canada Inc.

Fornitore dell’anno per la gestione della catena di fornitura – Nippon Seiki North America

Fornitore dell’anno per la sostenibilità – Accenture

Fornitore dell’anno per l’ottimizzazione del valore – Irvin

I destinatari del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni della scheda di valutazione dei fornitori 2019 di ciascuna società – un sistema di valutazione che valuta le prestazioni dei fornitori in termini di qualità, consegna, costi e garanzia – e il contributo della leadership senior di FCA. I vincitori dei Principi Fondamentali rappresentano quelle aziende che hanno dimostrato partnership, collaborazione, trasparenza e integrità straordinarie.

I vincitori per le categorie innovazione, sostenibilità e diversità sono stati presentati dai fornitori e verificati dalla dirigenza senior di FCA. Fiat Chrysler ha inoltre premiato 21 fornitori di produzione globale per la loro eccezionale qualità. Per qualificarsi, la sede di produzione nordamericana del fornitore doveva avere il 100% di garanzia e punteggi di qualità dei materiali in entrata.

FCA organizza conferenze regionali annuali sui fornitori in tutto il mondo.

