Paura del contagio e incentivi all’acquisto dell’auto sono due temi strategici per gli attuali scenari di mobilità. Uno su due vuole comprare con gli incentivi auto. Questo significa che gli italiani sono ancora vivi e vegeti nonostante una classe politica nazionale di livello bassissimo: vogliono acquistare una macchina con gli ecobonus.

Uno su due vuole comprare con gli incentivi auto: cosa succede

Un italiano su 4 evidenzia i timori legati alla nuova accelerata della pandemia che finiscono per frenare ulteriormente l’uso dei sistemi di mobilità collettiva. L’auto resta il mezzo più utilizzato per gli spostamenti dal 70% degli italiani. Sono questi i principali trend che emergono dalla nuova survey mensile “Come cambiano le abitudini ai tempi del COVID”, condotta a ottobre da Areté (azienda leader nella consulenza strategica fondata da Massimo Ghenzer) per fotografare i cambiamenti in atto nel mondo della mobilità.

La survey fotografa la crescita della paura del contagio: il 9% si muove a piedi, il 6% in bicicletta e solo il 9% fa ricorso ai mezzi pubblici soprattutto per raggiungere il luogo di lavoro. Il 3%, equamente distribuito, si affida alle formule più moderne di condivisione: monopattini, car sharing e bike sharing.

In futuro, mezzi pubblici da paura

Senza uso dei mezzi pubblici, aggiungiamo, il Covid stava perdendo. Coi mezzi pubblici, il Covid torna a diffondersi e a vincere. Una coincidenza? Chissà. Di sicuro gravissimi errori della classe politica italiana. Come sono lontani i tempi in cui si diceva che il mondo ci faceva i complimenti per come abbiamo gestito il Covid.

Negli ultimi due mesi il mercato automotive ha registrato una parziale ripresa dei consumi, anche grazie agli incentivi all’acquisto messi in campo dal Governo. La leva introdotta per risollevare il settore è stata apprezzata dai consumatori, anche se finora solo il 7% ne ha usufruito. Ben il 46% dichiara di volersene servire nei prossimi mesi.

Resta alto l’appeal del noleggio a lungo termine: 1 automobilista su 10 è pronto ad affidarsi a questa soluzione. Solo il 30% intende acquistare in contanti il proprio veicolo, il 52% con un finanziamento e il restante 8% utilizzando la formula del leasing.

