Ferrari F8 Tributo gareggia contro una Tesla Model S nel quarto di miglio | Video

Le auto con motore a combustione interna che riescono a battere la Tesla Model S Performance in una drag race sono poche. La recente Ferrari F8 Tributo è una di queste. Il cavallino rampante ha lanciato sul mercato la F8 Tributo come una risposta indiretta alla McLaren 720S più che per la Model S completamente elettrica.

Abbiamo di fronte una vettura sicuramente ottima, soprattutto perché sotto il cofano si nasconde il motore V8 più potente mai costruito da Ferrari, anche se propone 10 CV in meno rispetto a quello della 720S.

Ferrari F8 Tributo: la supercar V8 sfida una Tesla Model S Performance Raven

Recenti gare di accelerazione pubblicate su YouTube hanno dimostrato quanto siano vicine le due supercar e da alcune addirittura è emerso che la Ferrari F8 Tributo riesce a battere la McLaren. Ovviamente, ci sono diverse variabili da prendere in considerazione come il pilota, le condizioni dell’asfalto, gli pneumatici e così via.

In questo articolo, però, ci concentreremo sull’ultima drag race condotta da DragTimes fra una F8 Tributo e una Tesla Model S Performance. Abbiamo di fronte più nello specifico una Model S Performance Raven con il motore della Model 3 Performance montato sull’asse anteriore.

Tutti sanno cosa può fare una Tesla in pochi metri di asfalto grazie alle incredibili prestazioni offerte dai motori elettrici ma la Ferrari F8 Tributo a trazione posteriore sicuramente non si lascia intimorire. Per scoprire la vincitrice di questa gara di accelerazione, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

