Fiat Chrysler lancia campagna di assistenza a Porto Rico

Con lo slogan ‘La tua auto merita amore’, Fiat Chrysler Automobiles ha lanciato la sua prima campagna di assistenza per il marchio di ricambi e servizi Mopar a Porto Rico. Il video, allietato dalla canzone Ti amo tanto e interpretato dal gruppo Black Guayaba e Diana Fuentes, mostra le situazioni quotidiane in cui i clienti utilizzano i loro veicoli a marchio Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat e mette in evidenza il manutenzione offerta presso le concessionarie.

“Con questa campagna vogliamo sottolineare l’importanza di ricevere un servizio specializzato da parte del gruppo di tecnici automobilistici certificati con parti originali Mopar”, ha dichiarato Ricardo García, direttore generale di FCA Caribbean.

È stato stabilito che questo è un messaggio che presenta la personalità di ogni marchio e il valore che l’area Mopar Service & Parts ha per il consumatore all’interno dell’operatività della concessionaria. È importante che il cliente ritorni secondo le specifiche del produttore in modo che il veicolo riceva il servizio e la manutenzione stabiliti nel manuale di ciascuna unità.

“La vita dell’unità dipende dal servizio fornito e i concessionari dispongono di personale certificato Fiat Chrysler per fornire tutti i servizi, la manutenzione e qualsiasi diagnosi necessaria”, ha aggiunto Garcia.

Lo sforzo prodotto localmente dalla casa di produzione Innovation Films e dall’agenzia il 29 febbraio è stato diretto da Luis Enrique e ha spot televisivi, radiofonici, stampa, cartelloni e social media. Per ulteriori informazioni sui centri di assistenza specializzati e sui ricambi Mopar, è possibile accedere a www.chryslerpr.com, www.jeeppr.com, www.dodgepr.com e www.ramtruckspr.com, www.alfaromeopr.com, www.fiatpr. com.

