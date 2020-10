Fiat Chrysler pubblicherà i dati sugli utili mercoledì

Fiat Chrysler Automobiles rilascerà i suoi dati sugli utili prima dell’apertura del mercato mercoledì 28 ottobre. Gli analisti prevedono che Fiat Chrysler Automobiles pubblicherà guadagni di $ 0,51 per azione per il trimestre. Le persone che desiderano ascoltare la teleconferenza sugli utili dell’azienda possono farlo utilizzando il canale ufficiale di FCA.

Fiat Chrysler Automobiles ha pubblicato l’ultima volta i suoi risultati sugli utili venerdì 31 luglio. La società ha riportato ($ 0,65) utili per azione (EPS) per il trimestre, facendo meglio rispetto alle stime di consenso degli analisti di ($ 1,98) di $ 1,33. L’azienda ha registrato un fatturato di 11,71 miliardi di dollari per il trimestre, rispetto alla stima di consenso di 13,95 miliardi di dollari.

Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un ritorno sul capitale proprio del 4,83% e un margine netto negativo dell’1,49%. I ricavi trimestrali di Fiat Chrysler Automobiles sono diminuiti del 56,2% su base annua. Durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, l’azienda ha guadagnato $ 0,59 di utili per azione.

Alcuni analisti azionari hanno recentemente commentato le azioni di FCA. ValuEngine ha tagliato Fiat Chrysler Automobiles da un rating “hold” a un rating “sell” in un rapporto di lunedì 21 settembre. Il Gruppo UBS ha ribadito un rating “neutro” sulle azioni di FCA in un rapporto giovedì 15 ottobre. Sanford C.

