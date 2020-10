Fiat Chrysler: a Pomigliano 6 casi di Coronavirus

Sei nuovi casi di coronavirus si sono registrati nello stabilimento di Fiat Chrysler Automobiles a Pomigliano d’Arco in Campania. Sono state le Rsa della fabbrica di FCA a dare la notizia, attivando tutte le procedure previste per il contenimento di COVID-19.

Come sempre accade in questi casi FCA ha provveduto a sanificare i locali in cui i 6 operai lavoravano e ha posto in essere il tracciamento di tutti i contatti avuti negli ultimi giorni dai 6 in maniera da scongiurare un’epidemia.

Pomigliano d’Arco: 6 dipendenti di Fiat Chrysler automobiles risultati positivi ai test sul coronavirus

Uno dei dipendenti di Fiat Chrysler Automobiles positivi a COVID-19 ha smesso di lavorare lo scorso 1 ottobre. Un altro è assente dal 2 ottobre. Altri due hanno smesso di lavorare il 6 e il 9 ottobre. Gli ultimi due invece hanno continuato il loro lavoro sino al 12 e 13 ottobre.

Questi sono solo gli ultimi casi di dipendenti di FCA positivi al coronavirus in Italia. Nelle scorse settimane altri casi si sono registrati in altri stabilimenti presenti nel nostro paese del gruppo italo americano.

