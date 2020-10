Fiat Chrysler investe nella produzione di auto elettriche in Canada

Fiat Chrysler (FCA) si è impegnata in un investimento pluriennale nell’assemblaggio di veicoli elettrici in Canada e ha promesso di aggiungere fino a 2.000 nuovi posti di lavoro. Lo ha annunciato giovedì un sindacato che rappresenta alcuni dei lavoratori della casa automobilistica.

La società ha accettato di investire fino a Can $ 1,5 miliardi (US $ 1,1 miliardi) nello stabilimento di Windsor nel sud dell’Ontario come parte di un accordo di tre anni con il sindacato Unifor, ha dichiarato il presidente nazionale del gruppo Jerry Dias. Secondo l’accordo, l’investimento di Fiat Chrysler avrebbe equipaggiato la fabbrica per assemblare ibridi plug-in e veicoli a batteria, con almeno un nuovo modello nel 2025, ha aggiunto.

Fino a 2.000 posti di lavoro sarebbero stati aggiunti allo stabilimento di Windsor nel 2024, secondo il sindacato. Questo dopo che circa 1.500 posizioni sono state tagliate nella fabbrica all’inizio di quest’anno. Lo stabilimento di assemblaggio di Brampton vedrebbe anche investimenti di $ 50 milioni, che consentirebbero la produzione di ulteriori modelli.

I lavoratori devono ancora ratificare l’accordo attraverso un voto virtuale fissato per domenica e lunedì. Questo accordo provvisorio si basa su quello concluso con i lavoratori Ford in Canada e include un aumento salariale del 5%. Unifor prevede di avviare colloqui con General Motors la prossima settimana per rinnovare l’accordo.

Il governo del primo ministro Justin Trudeau e la provincia dell’Ontario hanno annunciato la scorsa settimana investimenti per 295 milioni di dollari ciascuno in una fabbrica Ford considerata la più grande fabbrica di veicoli elettrici del Nord America. Secondo Unifor, i tre grandi gruppi nordamericani e le case automobilistiche giapponesi Toyota e Honda hanno un totale di circa 44.000 lavoratori nelle linee di assemblaggio in Ontario.

