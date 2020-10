FCA Lights Tower in viola in osservanza della storia LGBTQ

FCA, in onore e supporto dei suoi dipendenti facenti parte della comunità LGBTQ, illuminerà la Pentastar di vetro di 90 metri quadrati in cima alla sua torre di 15 piani viola dall’11 al 25 ottobre. Questo in onore della comunità LGBTQ, del National Coming Out Day e del National Spirit Day.

Come parte del tributo, la società sventolerà una bandiera arcobaleno al di fuori del suo complesso di Auburn Hills nel Michigan e molti dei suoi 22 stabilimenti di produzione negli Stati Uniti condurranno una serie di programmi informativi di un mese per i dipendenti che includono tributi alla corrente e personaggi storici LGBTQ del Michigan e del movimento LGBTQ.

L’osservanza si basa sul supporto di lunga data dell’azienda ai dipendenti, alle comunità e alle questioni legate a LGBTQ. Ad esempio, FCA ha recentemente ampliato il suo pluripremiato programma di diversità dei fornitori per includere aziende certificate di proprietà LGBTQ.

“FCA si impegna a mantenere un ambiente aziendale diversificato e inclusivo in cui tutte le persone e le idee siano accolte, apprezzate e rispettate”, ha affermato Mark Chernoby , Chief Technical Compliance Officer, Fiat Chrysler Automobiles, Head of Vehicle Safety and Regulatory Compliance FCA – Nord America e sponsor esecutivo del gruppo di risorse aziendali Gay and Lesbian Alliance (GALA) presso FCA. “La nostra cultura aziendale diversificata rappresenta persone e idee diverse che si impegnano in modo collaborativo per creare marchi e prodotti che ci rendono attraenti sul mercato e supportano e sostengono il nostro successo”.

Il National Coming Out Day viene celebrato a livello internazionale l’ 11 ottobre per celebrare il coming out e sensibilizzare la comunità LGBTQ e il movimento per i diritti civili LGBTQ. La giornata commemora l’anniversario della marcia nazionale su Washington del 1987 per i diritti di lesbiche e gay ed è in linea con gli sforzi dell’azienda per promuovere la diversità e il rispetto sul posto di lavoro. Il National Spirit Day è una giornata annuale di sensibilizzazione LGBTQ osservata il terzo giovedì di ottobre, che promuove i giovani LGBTQ e onora le vittime LGBTQ di suicidio.

“A nome dei membri di GALA in FCA, siamo orgogliosi di lavorare per un’azienda che ci mostra tanto sostegno e rispetto”, ha affermato Greg Hawkins, presidente di GALA. “Grazie a questo supporto, lavoriamo in una cultura che consente a qualsiasi dipendente di essere il più chiaro e onesto possibile riguardo alla propria vita”.

Come parte del suo impegno per la diversità e l’inclusione, FCA supporta 10 gruppi di risorse aziendali (BRG) i cui obiettivi includono la promozione di una consapevolezza positiva delle persone e dei problemi diversi all’interno dell’azienda e la garanzia che i prodotti dell’azienda soddisfino le aspettative di clienti diversi.

