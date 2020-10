FCA: ecco cosa è accaduto alla conferenza Women of Color STEM

I leader aziendali tecnici di FCA hanno ricevuto riconoscimenti per i risultati della loro carriera alla conferenza annuale Women of Color in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) tenutasi virtualmente dall’8 al 10 ottobre. La conferenza Women of Color STEM onora i risultati significativi delle donne nelle professioni STEM. La conferenza garantisce che i risultati di donne eccezionali nei settori tecnici siano altamente visibili per professionisti del settore, funzionari governativi e studenti.

I dipendenti di FCA hanno costantemente ottenuto importanti riconoscimenti tecnici professionali da varie organizzazioni per la diversità nel corso degli anni, come BEYA e altri, a testimonianza del forte impegno dell’azienda nello sviluppo della sua forza lavoro diversificata.

“I Women of Color STEM Awards 2020 celebrano molte delle più promettenti e influenti leader del settore tecnico femminile del paese”, ha affermato Lottie Holland, Director, Diversity, Inclusion, Engagement & Talent Acquisition, FCA – North America. “FCA è orgogliosa che le nostre leader tecniche donne siano considerate costantemente tra professionisti così affermati”.

Destinatari FCA dei Women of Color STEM Awards 2020

Technology All-Star Award: riconosce professionisti affermati che hanno dimostrato l’eccellenza sul posto di lavoro e nelle loro comunità:

Candyce Allen, ingegnere capo del progetto – Ingegneria del corpo

Saretta Wallace, Responsabile del miglioramento dei processi – Stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights

Technology Rising Star Award: riconosce i professionisti all’inizio della carriera che stanno contribuendo a plasmare la tecnologia per il futuro:

Laura Fabian Guevara, Product Engineer – Jeep Grand Cherokee

Madhuri Ponugoti, Powertrain Quality Data Specialist

I membri del team di FCA saranno premiati durante il pranzo virtuale di riconoscimento della tecnologia Women of Color questo pomeriggio, venerdì 9 ottobre.

Ti potrebbe interessare: FCA ha venduto alcune auto non più in produzione nel terzo trimestre

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI