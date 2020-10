Discussione ricorso multa da casa? Sino a ieri, chi voleva fare ricorso contro una multa poteva rivolgersi a Giudice di Pace o Prefetto. La discussione della causa avveniva davanti al magistrato o in Prefettura. Ma con l’emergenza Covid, tutto sta cambiando per limitare i contagi di coronavirus. Per molti processi. E così, si pensa di estendere quanto più possibile i processi da remoto.

Discussione ricorso multa da casa? Due strade

La discussione è preziosa: si possono esporre meglio le proprie ragioni. Perché la multa è nulla per vizio di forma. O per un motivo sostanziale.

Entro 30 giorni dalla notifica a casa della multa, si può fare ricorso al Giudice di Pace nella città dove c’è stata l’infrazione. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente. O nel caso sia stato indicato, al suo procuratore. Anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato. Paghi 43 euro di tassa allo Stato. Oppure, entro 60 giorni dalla notifica, al Prefetto. da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Come va a finire l’opposizione

Se vinci, in entrambi i casi, multa stracciata. I 43 euro di tassa per il ricorso al Giudice di Pace, chissà se e come te li ritornano indietro. In caso di sconfitta davanti al Giudice, multa confermata. E 43 euro persi per sempre. Qualora si perda innanzi al Prefetto, multa raddoppiata.

