Digitalizzazione servizio comunicazione variazione punti della patente. Per semplificare e contenere la spesa pubblica, sono state innovate le modalità di comunicazione dei punti-patente. Per scopi esclusivamente informativi, l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare una comunicazione agli interessati in caso di variazione del punteggio della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente. Lo dice la circolare 27972 del 9 ottobre 2020 del ministero dei Trasporti. Che ClubAlfa vi svela.

Digitalizzazione servizio comunicazione variazione punti della patente: in che modo

Questa comunicazione è effettuata attraverso il Portale dell’Automobilista che, previa registrazione, invia all’interessato una mail. A seguito di avvenuta decurtazione del punteggio. Inoltre, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul predetto Portale, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni e incrementi.

Quindi, prendi una multa pesante. Ti tagliano i punti. E lo sai sul Portale dell’Automobilista.

C’è l’app iPatente per fare in fretta

Inoltre, utilizzando l’app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

E se fate ricorso contro la multa? Dovete comunque comunicare il nome del guidatore cui togliere i punti. Se vincete, niente taglio di punti. Se perdete, scatta la decurtazione.

Rammentiamo che all’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni. Nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

