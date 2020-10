Fiat Chrysler: Tofaş esporterà 200 ingegneri nel 2020

Tofaş, che produce modelli Fiat Doblo, Fiorino ed Egea nello stabilimento di Bursa, ha riferito che 115 ingegneri del centro di ricerca e sviluppo hanno preso parte ai lavori di ingegneria globale di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2019. Nella dichiarazione rilasciata, è stato affermato che questo numero salirà a 200 nel 2020.

Tofaş, ha il secondo più grande centro di ricerca e sviluppo di FCA nella regione EMEA dopo l’Italia. Si segnala che essa ha giocato un ruolo importante nella gestione del processo di sviluppo prodotto di ProMaster City e della famiglia di modelli Egea, realizzata con un investimento di 1 miliardo di dollari nel 2015.

Fornendo informazioni sull’argomento, il CEO di Tofaş Cengiz Eroldu ha affermato: “Assumere la responsabilità di tutta o parte di un’automobile a livello internazionale richiede sia un’infrastruttura adeguata che un’ingegneria competente. “Ci siamo aperti al mondo non solo in termini di prodotti, ma anche in termini di ingegneria. Circa 500 dipendenti lavorano nel nostro centro, dove abbiamo speso 1,6 miliardi di euro in ricerca e sviluppo negli ultimi 15 anni.

Aggiungendo che gli sforzi ingegneristici di Tofaş hanno conquistato un posto importante nel mondo FCA nel tempo, Cengiz Eroldu ha dichiarato: “La nostra ricerca e sviluppo, che segue da vicino le tecnologie automobilistiche ed è in grado di sviluppare veicoli da zero, si assume importanti responsabilità nei modelli FCA che saranno prodotti e commercializzati in molte parti del mondo.”

Tofaş R&D è stato informato che ha assunto responsabilità in molte aree diverse come la progettazione di componenti e sistemi per diversi progetti nel mondo FCA, verifica virtuale / fisica, produzione di prototipi per prove al banco e su strada.

