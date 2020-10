FCA ha venduto alcune auto non più in produzione nel terzo trimestre

Qualche giorno fa abbiamo riportato che Dodge è riuscita a vendere due nuove Viper nel terzo trimestre del 2020, nonostante la vettura sia uscita di produzione nel 2017. Oltre alla prestante sportiva a due porte con motore V10, ci sono altri veicoli di FCA ormai defunti che in qualche modo sono riusciti a generare vendite lo scorso trimestre.

Nell’elenco appartenente a Dodge troviamo un esemplare venduto della Dodge Dart, portando il totale complessivo per il 2020 a sei unità immatricolate. Le vendite della berlina compatta sono diminuite del 54% rispetto al 2019, quando sono state vendute 13 nuove unità. Da notare che la Dart è uscita di produzione prima della Viper in quanto l’ultimo esemplare ha lasciato lo stabilimento di Belvidere nel 2016.

FCA: alcuni esemplari delle defunte Dodge Dart, Chrysler 200 e Jeep Patriot sono state vendute nel Q3 2020

Un’altra auto di Fiat Chrysler Automobiles ormai non più disponibile in commercio è la Chrysler 200 che condivide diverse caratteristiche meccaniche con la Dart. Nel terzo trimestre di quest’anno, Chrysler è riuscita a vendere quattro esemplari mentre da inizio anno fino alla fine del trimestre scorso sono state immatricolate sette unità.

Parliamo dell’84% in meno rispetto a quanto registrato lo scorso anno in cui sono stati venduti 45 esemplari. In questo caso, la produzione della Chrysler 200 è terminata nel 2016 quando l’ultima vettura ha varcato le porte dello stabilimento di Sterling Heights.

L’ultimo veicolo ormai non più disponibile all’acquisto è la Jeep Patriot. Un solo esemplare è stato comperato nel Q3 2020, portando il totale a due unità. L’anno scorso, invece, FCA è riuscito a vendere 21 esemplari del SUV. Ciò significa che le immatricolazioni sono calate del 90%. Il Jeep Patriot non viene più prodotto dal 2016, quando a dicembre l’ultima unità ha lasciato l’impianto di Belvidere.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI