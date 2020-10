Leasys avvia il processo di internazionalizzazione di Clickar.com

Leasys lancia il nuovo sito Clickar.com, che riunisce le due anime di Clickar.it e Clickar.biz, diventando un unico punto di riferimento per privati e aziende interessati all’acquisto e vendita online di veicoli usati. Clickar inizia la sua espansione in Europa, con prima tappa la Spagna aperta a settembre, seguita dal Belgio a ottobre. Il piano di internazionalizzazione di Clickar.com si concluderà entro il 2021, con la presenza in tutti i 12 mercati europei nei quali Leasys è attualmente presente.

Una veste grafica rinnovata e contenuti arricchiti guidano l’utente nella navigazione delle nuove sezioni del sito, alla scoperta delle informazioni che riguardano l’azienda ma soprattutto delle opportunità di acquisto disponibili sulla piattaforma, per ciascun target di clientela.

Per i clienti business e per gli operatori della compravendita di auto, nonché per i concessionari ufficiali o rivenditori multimarca specializzati o società di noleggio e leasing e società finanziare, Clickar.com permette l’acquisto e vendita di vetture usate e KM0 attraverso lo strumento delle aste online, al quale è possibile accedere in modalità completamente gratuita e digitale.

Il brand Clickar, ha varcato i confini nazionali e, a partire da settembre 2020, ha iniziato ad essere operativo in Spagna. Il programma di internazionalizzazione di Clickar prevede l’espansione, entro il 2021, anche nei restanti Paesi europei in cui Leasys è attualmente attiva (UK, Francia, Belgio, Olanda, Francia, Polonia). La piattaforma di riferimento per la gestione delle vendite online Clickar.com sarà la medesima in tutta Europa.

