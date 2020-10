FCA celebra “performance storica” ​​in America Latina a settembre

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha riferito di aver avuto una “performance storica” ​​nelle vendite in America Latina a settembre, con risultati importanti in diversi paesi, come la leadership di mercato in Brasile da parte del marchio Fiat, l’auto più venduta in Brasile (il pick-up Strada), l’auto più venduta in Argentina (la berlina compatta Cronos) e il leader di mercato in America Latina (escluso il Messico), con una quota di vendita del 19,1% nella regione.

“Siamo giunti alla fine del terzo trimestre di un solo anno, che di certo nessuno dimenticherà. Questi ultimi tre mesi sono stati così intensi, sembrava un anno intero. La nostra performance è il risultato di un’adeguata strategia commerciale, della reattività delle nostre persone e di una buona pianificazione della produzione, che hanno permesso all’azienda di reagire molto rapidamente alla domanda ”, ha valutato il presidente di Fiat Chrysler per l’America Latina, Antonio Filosa.

Fiat in Brasile ha una quota di mercato del 19,7%, la più alta da febbraio 2015, essendo il marchio più venduto in Brasile a settembre: sono state immatricolate 39.074 veicoli. Questo è stato il primo mese di leadership del marchio da ottobre 2015.

“C’è un chiaro segnale di una flessione positiva nel mercato, ma persiste ancora il rallentamento dell’economia e del mercato derivante dalla pandemia Covid-19. Dobbiamo lavorare sodo e prestare molta attenzione. Ma noi crediamo nelle potenzialità del mercato e delle persone per superare definitivamente la crisi ”, ha aggiunto il CEO di FCA Filosa.

Un altro momento clou del periodo, secondo Fca, è stata la leadership del pick-up Strada come vettura più venduta nel Paese, rispetto a tutti i modelli, con 11.873 unità immatricolate. Il veicolo aveva superato la classifica nazionale solo nel 2014, due volte e nel marzo 2015.

