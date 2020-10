Leasys Mobility Store: FCA annuncia una partnership con Crédit Agricole Italia

FCA ha annunciato nelle scorse ore l’apertura del primo Leasys Mobility Store for Crédit Agricole Italia a Parma. Si tratta di un progetto sviluppato in seguito alla collaborazione tra Crédit Agricole Italia e Leasys.

All’interno del nuovo quartier generale di Crédit Agricole a Parma, il CA Green Life, i clienti troveranno un Leasys Mobility Store dove potranno scoprire tutti i servizi offerti dalla famosissima società, dal noleggio a breve e lungo termine fino all’abbonamento auto (previsto anche sui modelli mild-hybrid e le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe ibride plug-in). Presto arriverà anche la nuova Fiat 500 Elettrica a zero emissioni.

Leasys Mobility Store: aperta la prima sede a Parma in collaborazione con Crédit Agricole Italia

Nel parcheggio del CA Green Life sono stati installati anche cinque punti di ricarica elettrica mediante colonnine Leasys dove il cliente potrà eventualmente caricare la propria auto elettrica.

Roberto Ghisellini, vicedirettore generale di Crédit Agricole Italia, ha dichiarato: “Con questo progetto Crédit Agricole Italia si attesta tra i primi player in Italia a proporre un’offerta innovativa di mobilità sostenibile. Questo grazie alla partnership con Leasys, del Gruppo FCA Bank, con cui condividiamo la storica attenzione verso le tematiche ambientali e la convinzione che è possibile promuovere un’evoluzione dei modelli di business generando valore per i nostri clienti in modo sempre più responsabile“.

Giacomo Carelli, CEO e general manager di FCA Bank e presidente di Leasys, invece ha affermato: “Questa collaborazione con Crédit Agricole, partner di FCA e azionista al 50% della nostra Banca, rafforza il progetto che stiamo portando avanti con FCA Bank e Leasys, per la rivoluzione italiana della mobilità sostenibile e che raggiunge con l’apertura del Mobility Store parmense un nuovo, importante, traguardo. Il nostro progetto, finalizzato a diffondere la cultura della mobilità sostenibile, ci porterà entro la fine del 2020 all’elettrificazione di tutti e 400 i Leasys Mobility Store d’Italia con un totale di 1.200 punti di ricarica“.

Oltre alla sede di Parma, nei prossimi mesi verranno aperte altre filiali pilota fra cui anche a Milano e a Roma.

